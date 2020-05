Tennis

Tennis : Roland-Garros, huis clos... Nicolas Mahut prend position !

Publié le 17 mai 2020 à 15h35 par A.D.

Alors que le monde est frappé de plein fouet par le coronavirus, la FFT a décidé de reporter Roland-Garros au 20 septembre. Nicolas Mahut serait favorable à une organisation à huis clos si c'était la «seule option possible» pour disputer le Grand Chelem français.

Nicolas Mahut n'est pas contre un huis clos pour Roland-Garros. Ces dernières semaines, le monde sportif s'est mis en pause pour freiner la propagation du coronavirus. Alors que certaines disciplines reprennent peu à peu à huis clos, Roland-Garros, reporté au 20 septembre, pourrait également se jouer sans spectateur. Lors d'un entretien accordé à Ouest-France , Nicolas Mahut s'est positionné sur le sujet.

«Si le huis clos est la seule option possible, je suis partisan de le jouer quand même»