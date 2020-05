Tennis

Tennis : Dominic Thiem annonce la couleur pour la reprise !

Publié le 12 mai 2020 à 22h35 par La rédaction

Après l’arrêt total du tennis pendant de très longues semaines, tous les amateurs de la petite balle jaune ont une seule question en tête : à qui profitera le confinement ? Dominic Thiem a une petite idée.

Le coronavirus a complètement chamboulé le sport en général. Le tennis a particulièrement été touché par le virus puisque la majorité des tournois ont été annulés. Les joueurs et joueuses devront vite retrouver leur niveau car les prochains mois seront très intensifs avec notamment le report de Roland-Garros. Dominic Thiem a évoqué la reprise et a expliqué quel joueur réussira à tirer son épingle du jeu de cette situation.

« Je pense que le plus fort mentalement sera celui qui en bénéficiera le plus »