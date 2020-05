Tennis

Tennis : L’annonce du clan Nadal sur la tenue de Roland-Garros !

Publié le 6 mai 2020 à 20h35 par D.M.

Alors que Yannick Noah et Andy Murray ont fait part de leur scepticisme concernant la tenue de Roland-Garros cette année, Toni Nadal croit en la possibilité d'un tournoi en septembre.

La crise sanitaire a mis à l’arrêt le monde sportif et les événements prévus ont été annulés ou alors reportés. Les organisateurs de Roland-Garros ont ainsi pris la décision de reporter le tournoi au mois de septembre. Prévu pour l’instant du 20 septembre au 4 octobre, le Grand Chelem parisien pourrait finalement avoir lieu même si Yannick Noah et Andy Murray ont affiché leurs craintes. « Je serais surpris si le circuit reprenait en septembre. Je jouerai sans aucun doute sur la terre battue, si c'est possible, mais je suis sceptique sur le fait que ce soit possible » avait notamment déclaré le joueur écossais. Oncle et ancien coach de Rafael Nadal, Toni Nadal lui s’est montré plus optimiste et croît à un tournoi de Roland-Garros au mois de septembre.

« Roland-Garros 2020 au mois de septembre est peut-être faisable »