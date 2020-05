Tennis

Tennis : Cette grande annonce sur la tenue de l’US Open !

Publié le 1 mai 2020 à 22h35 par D.M.

Les organisateurs de l'US Open ont publié un communiqué sur le site officiel du tournoi. Une décision définitive concernant la tenue de l'événement sera prise à la mi-juin.

L’Open d’Australie qui s’est déroulé en janvier dernier pourrait être le seul Grand Chelem disputé cette année. Les organisateurs de Wimbledon ont annoncé que le tournoi prévu pour le mois de juillet n’aura pas lieu en raison de la situation sanitaire en Grande-Bretagne. La direction de Roland-Garros a, elle, pris la décision de reporter l’événement et le tournoi est pour l’instant prévu au mois de septembre (du 20 septembre au 4 octobre) même si ces derniers jours, Yannick Noah et Andy Murray n’ont pas caché leur scepticisme. En raison de la situation grave aux Etats-Unis, la possibilité que l’US Open ne se dispute pas cette saison existe. Prévu du 24 août au 13 septembre, le tournoi est pour l’instant maintenu même si une décision définitive sera prise à la mi-juin.

« Notre date cible pour une décision concernant le statut de l'US Open est dans six à huit semaines »