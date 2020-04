Tennis

Tennis : Le constat implacable de Yannick Noah sur Roland-Garros !

Publié le 22 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Yannick Noah se montre très sceptique sur la tenue de Roland-Garros cette année.

Le report de Roland-Garros est donc officiel depuis plusieurs jours. Contraints de repousser le deuxième tournoi du Grand Chelem cet automne (20 septembre au 4 octobre), les organisateurs devront donc être patients avant de voir la crème du tennis mondial fouler la terre battue de la Porte d’Auteuil. La crise du coronavirus est donc à l’origine de cette décision forte, mais Yannick Noah ne se fait aucune illusion concernant Roland-Garros.

«À mon avis, c'est mort»