Tennis : La prédiction de Novak Djokovic sur la reprise de la saison !

Publié le 22 avril 2020 à 12h35 par La rédaction

Alors que la saison de tennis est suspendue en raison de la crise liée au coronavirus, Novak Djokovic pense que des tournois régionaux seront dans, un premier temps, organisés.

Le 12 mars dernier, l’ATP annonçait sa décision de suspendre l’ensemble des tournois. La saison est pour l’heure suspendue jusqu’à nouvel ordre et nul ne connait avec exactitude la date de reprise. Mais certaines initiatives sont prises pour faire revivre le tennis. Entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratouglou a annoncé qu’il allait lancer une compétition à huis clos dans son académie à partir du 16 mai. Et selon Novak Djokovic, les tournois régionaux devraient se multiplier avant une reprise réelle de la saison.

« Il sera difficile de redémarrer notre circuit »