Tennis : Coronavirus, vaccin... Novak Djokovic prend position !

Publié le 20 avril 2020 à 9h35 par A.D.

Amélie Mauresmo a soumis l'idée d'une vaccination obligatoire pour les joueurs de tennis reprenant la compétition cette saison. Novak Djokovic a milité pour ne pas voir une telle mesure mise en place.

Novak Djokovic est contre la vaccination obligatoire. A la fin du mois de mars, Amélie Mauresmo a estimé qu'il fallait mettre fin à la saison 2020 pour freiner la propagation du coronavirus, ou du moins vacciner ceux qui reprenaient la compétition : « Je crois qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020 de tennis. Circuit international = des joueurs et joueuses de toutes nationalités plus les encadrements, spectateurs et les personnes venant des 4 coins du monde qui font vivre ces événements. Pas de vaccin=pas de tennis » , a-t-elle posté sur son compte Twitter . Invité à se prononcer sur le sujet lors d'un Live Facebook , Novak Djokovic a plaidé contre la vaccination obligatoire.

«Je suis opposé à la vaccination»