Tennis

Tennis : Coronavirus, saison 2020... Le constat inquiétant d'Amélie Mauresmo !

Publié le 31 mars 2020 à 21h35 par A.D.

Pour freiner le coronavirus, le monde sportif s'est mis en pause. Selon Amélie Mauresmo, il faudrait d'ores et déjà oublier la saison 2020.

Amélie Mauresmo ne croit pas à une reprise cette saison. Alors que le coronavirus fait de plus en plus de dégâts, les fédérations sportives ont décidé de suspendre toutes les activités ayant lieu sur le territoire français. Et Roland-Garros n'y a pas échappé. En effet, la FFT a annoncé le 17 mars dernier qu'elle reportait son Grand Chelem au 20 septembre prochain. Sur son compte Twitter , Amélie Mauresmo a fait part de son scepticisme concernant la reprise de la saison. Selon la coach de Lucas Pouille, il faudrait déjà faire une croix sur l'exercice 2020.

«Je crois qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020»

« Je crois qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020 de tennis. Circuit international = des joueurs et joueuses de toutes nationalités plus les encadrements, spectateurs et les personnes venant des 4 coins du monde qui font vivre ces événements. Pas de vaccin=pas de tennis » , a-t-elle estimé sur les réseaux sociaux.