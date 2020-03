Tennis

Tennis : Quand Wawrinka se moque du coup droit de Paire !

Publié le 28 mars 2020 à 22h35 par La rédaction

Le coronavirus a complètement stoppé les tournois de tennis. En attendant la reprise, Benoit Paire et Stan Wawrinka s'occupent sur Instagram, et les deux hommes ont notamment évoqué vendredi le coup droit du Français.

En manque de tennis ? Benoit Paire et Stan Wawrinka font en sorte de toujours parler de la petite balle jaune dans un apéro sur Instagram . Les deux joueurs du circuit ATP se connectent pour boire un verre avec bonne humeur sous les yeux de leurs fans. Lors du dernier épisode vendredi, un des membres de la communauté à souhaiter savoir ce que Wawrinka pensait du coup droit du Français. Avec beaucoup d’humour, le tennisman suisse en a dit quelques mots.

« Sinon la pétanque tu aimes bien ? »

« Qu’est-ce que je pense de ton coup droit ? Je l’ai déjà dit mais comment dire... sinon la pétanque tu aimes bien ? On va dire que par moment tu as du mal quand même... Dans les moments difficiles tu as du mal... », a lâché Stan Wawrinka avec humour dans le live Instagram .