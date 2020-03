Tennis

Tennis : Federer, Djokovic, Nadal... Le véritable GOAT ? Un ancien numéro 1 mondial répond !

Publié le 26 mars 2020 à 11h35 par La rédaction

Cela ne fait plus aucun doute, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic est le plus grand "BIG 3" que le tennis ait connu ! Mais qui est vraiment celui qu’on retiendra le plus ? Impossible de les départager pour cet ancien numéro 1 mondial !

Le tennis mondial a totalement été bousculé avec les mesures prises par la majorité des gouvernements contre l’émancipation du Covid-19. Le temps pour de nombreux observateurs du Tour ATP de faire quelques bilans. À sa manière, un ancien numéro 1 mondial du circuit aujourd’hui à la retraite, a donné son avis sur le vrai GOAT du tennis. Alors est-il plus Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic ? Sa réponse est grandiose !

« C’est comme distribuer des Oscars avant même de voir la fin du film. »