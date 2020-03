Tennis

Tennis : Le geste XXL de Roger Federer pour contrer le coronavirus !

Publié le 25 mars 2020 à 19h35 par A.D.

Pour soutenir les familles qui font face au coronavirus, Roger Federer a décidé de faire un incroyable geste. Comme il l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux, le maitre à jouer suisse a décidé d'offrir une somme proche de 944 000 euros.

Roger Federer tient à apporter sa contribution pour lutter contre le coronavirus. Alors que l'épidémie sévit de plus en plus depuis plusieurs semaines, le maitre à jouer suisse a décidé de faire un don de près de 944 000 euros. Sur son compte Instagram, Roger Federer a justifié son geste fort.

«Mirka et moi avons personnellement décidé de donner un million...»