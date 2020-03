Tennis

Tennis : Le message fort de Novak Djokovic sur le coronavirus !

Publié le 22 mars 2020 à 18h35 par J.-G.D.

Après Rafael Nadal, au tour de Novak Djokovic de se prononcer sur la menace du coronavirus, en saluant notamment le travail des personnels soignants.

Le confinement est donc d’actualité dans quelques pays européens. La France n’échappe pas à cette solution suite aux nombreux cas provoqués par le coronavirus. Une épidémie mondiale qui fait des dégâts, les gens étant dans l'obligation de rester chez eux. L'isolement devrait encore durer quelques semaines, mais cette décision prise par les autorités, que ce soit françaises ou étrangères, est nécessaire afin d'aider les personnels soignants. C'est ce qu'écrit Novak Djokovic ce dimanche via les réseaux sociaux.

« Restez à la maison en quarantaine pour aider le personnel médical en première ligne »

« Essayons vraiment de passer du temps avec notre famille à la maison, en profitant des petites choses de la vie. Je prie pour la santé et la guérison de tous. Ce sont des moments très difficiles pour tout le monde. Nous devons prendre cela très au sérieux. Nous devons combattre ce virus, et en ce moment, il est plus important que jamais que nous nous entraidions tous. J'envoie tout mon soutien et mes prières. Restez à la maison en quarantaine pour aider le personnel médical en première ligne avec toutes les personnes infectées et dans le besoin », confesse Novak Djokovic.

#stayhome pic.twitter.com/eFaBEmcxsq — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 22, 2020