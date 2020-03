Tennis

Tennis : Ce nouveau témoignage fort sur le report de Roland-Garros !

Publié le 20 mars 2020 à 17h35 par La rédaction

L’année dernière, Roland Garros a vu l’éclosion d’Ashley Barty, qui est depuis sa victoire l’année dernière numéro un mondiale. Elle espère d’ailleurs défendre son titre.

Vainqueur l’année dernière à la surprise générale, Ashley Barty a depuis confirmé toutes les promesses entrevus à Roland-Garros. Elle a notamment remporté le Masters de Shenzhen en fin d’année 2019. Demi-finaliste à l’Open d’Australie cette année, elle a renforcé sa place de numéro un mondiale jusqu’à la suspension de la saison à cause du coronavirus. L’Australienne de 23 ans espère malgré la crise, qu’elle pourra défendre son titre en septembre à Roland-Garros.

«J'espère avoir la chance de défendre mon titre en septembre»