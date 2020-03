Tennis

Tennis : Cet énorme coup de gueule sur le report de Roland-Garros !

Publié le 19 mars 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Ancien joueur, Arnaud Clément ne se montre pas tendre à l'encontre de la Fédération française de tennis, suite au report officiel de Roland-Garros.

C’est officiel : Roland-Garros n’aura pas lieu au printemps. La FFT (Fédération française de tennis) a donc annoncé le report du Grand Chelem parisien, initialement prévu du 25 ami au 7 juin, suite au coronavirus. La créé du tennis mondial devra attendre l’automne (20 septembre au 4 octobre) pour fouler ta terre battue de la Porte d’Auteuil. Une décision que ne comprend pas Arnaud Clément, ex-joueur tricolore, via des propos rapportés par Tennis Actu .

« Ce n’est pas possible d’être aussi égoïstes »