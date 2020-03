Tennis

Tennis - Roland-Garros : La FFT prend une décision radicale à cause du coronavirus !

Publié le 17 mars 2020 à 19h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la FFT a décidé de suspendre toutes ses compétitions jusqu'à nouvel ordre. Alors que Roland-Garros devait débuter à la fin du mois de mai, la fédération a décidé de reporter le Grand-Chelem français au mois de septembre.

Roland-Garros se disputera plus tard que prévu cette saison. Alors que le coronavirus sévit de plus en plus, Emmanuel Macron a dû prendre des mesures drastiques. Pour répondre aux exigences du président de la République, la FFT a décidé ce vendredi de suspendre toutes ses activités jusqu'à nouvel ordre. Alors qu'il est impossible de définir une date de reprise à ce jour, la fédération a décidé de reporter sa compétition phare : Roland-Garros.

Roland-Garros reporté au 20 septembre !