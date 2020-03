Tennis

Tennis : La FFT suit le mouvement pour contrer le coronavirus !

Publié le 13 mars 2020 à 14h35 par A.D. mis à jour le 13 mars 2020 à 14h40

A l'image de la FFF et de la FFR, la FFT a annoncé ce vendredi la suspension de toutes les compétitions du territoire français. Une mesure prise pour prévenir les risques de propagation du coronavirus.

Le monde du tennis suit les traces du football et du rugby. Conformément à l'annonce d'Emmanuel Macron, le président de la République, ce jeudi soir, la FFF et la FFR ont publié un communiqué pour suspendre toutes le compétitions footballistiques et rugbystiques du territoire français. Pour limiter la propagation du coronavirus, les fédérations ont décidé de prendre des mesures drastiques. Comme précisé sur son site officiel, la FFT n'a pas manqué d'en faire de même.

«Toutes les épreuves masculines et féminines sont interrompus»