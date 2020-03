Tennis

Tennis : Mauresmo, Serena Williams... Le coup de gueule d'Andy Murray pour les femmes !

Publié le 8 mars 2020 à 23h35 par A.D.

Au cours de sa carrière, Andy Murray a été entraîné par Amélie Mauresmo et a disputé Wimbledon avec Serena Williams. A l'occasion de la journée international des femmes, le Britannique a tenu à faire passer un message fort.

Andy Murray voudrait voir les femmes avoir une plus grande place dans le tennis. Au cours de sa carrière, le Britannique s'est plusieurs fois associé à des personnes du sexe opposé. Lors des plus belles années de sa carrière, Andy Murray était entraîné par Amélie Mauresmo. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a également disputé Wimbledon aux côtés de Serena Williams. En cette journée internationale des femmes, Andy Murray est monté au créneau.

«La réaction à la nomination d'Amélie m'a fait réalisé qu'il y avait un problème»