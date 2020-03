Tennis

Tennis : Cette énorme sortie sur Novak Djokovic !

Publié le 7 mars 2020 à 19h35 par La rédaction

Novak Djokovic est toujours invaincu cette saison sur le circuit ATP. Ces bonnes prestations le placent en grand favori des prochains tournois. L’ancien numéro 3 mondial Marin Cilic s’est montré très élogieux envers le Serbe.

Novak Djokovic réalise un excellent début de saison. Après s’être offert l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial au classement ATP a tranquillement remporté le tournoi de Dubaï. Après ce sacre, le Serbe avait fixé ses futurs objectifs. « C’est l’un des meilleurs débuts de saison de ma carrière. Indian Wells et Miami ? Je suis vraiment motivé pour bien faire là-bas. » avait-il expliqué. Les prochains concurrents de Djoko sont donc prévenus. D’ailleurs, Marin Cilic, connu pour être très proche du Serbe, voit bien le tennisman de 32 ans remporter les prochains tournois sans trembler.

« A son apogée, Djokovic est le meilleur joueur de tous les temps »