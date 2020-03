Tennis

Tennis : Rafael Nadal affiche un souhait fort avec le coronavirus !

Publié le 4 mars 2020 à 12h35 par La rédaction

Rafael Nadal, qui entend bien disputer les prochains Jeux Olympiques, espère que la question du coronavirus sera réglée d'ici là.

Les Jeux Olympiques de Tokyo arrive à grands pas. Remporter cette compétition est le rêve de tous les joueurs du circuit ATP. Déjà médaillé en 2008 pour son parcours en simple, Rafael Nadal sera évidemment en lice pour aller chercher une nouvelle médaille. Mais le coronavirus, présent au Japon, pourrait empêcher les Jeux Olympiques d'avoir lieu cet été. Rafael Nadal espère que ce tournoi ne sera pas annulé car c’est un événement qu’il veut remporter.

« C’est le tournoi le plus difficile à gagner »