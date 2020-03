Tennis

Tennis : Rafael Nadal persiste et signe pour Dimitrov !

Publié le 3 mars 2020 à 21h35 par A.D.

Ce mardi, Rafael Nadal a retrouvé Grigor Dimitrov à Atlanta pour un match d'exhibition. Après sa victoire contre le Bulgare, le numéro 2 mondial lui a rendu un nouvel hommage.

Rafael Nadal en a rajouté une couche sur Grigor Dimitrov. Il y a quelques jours, le numéro 2 mondial s'est frotté au Bulgare en demi-finale du tournoi d'Acapulco. Après sa victoire, Rafael Nadal n'a pas tari d'éloges à l'égard de Dimitrov : « Je suis heureux, car j’ai gagné face à un grand ami et en même temps l’un des meilleurs joueurs du monde » , a-t-il confié. Ce mardi, Rafael Nadal et Grigor Dimitrov se sont retrouvés à Atlanta pour un match d'exhibition. Et comme à Acapulco, le Majorquin est sorti vainqueur de ce duel (7-5, 6-3). Dans des propos rapportés par Punto de Break , le numéro 2 mondial a encensé une nouvelle son adversaire.

« Grigor est l’un de ces joueurs qu’on a envie de voir pour son style»