Tennis

Tennis : Rafael Nadal rend hommage à Dimitrov

Publié le 29 février 2020 à 16h35 par A.D.

Ce samedi, Rafael Nadal a écarté Grigor Dimitrov en demi-finale du tournoi d’Acapulco. Le numéro 2 mondial n’a pas manqué de faire l’éloge du Bulgare.

Rafael Nadal noue des liens privilégiés avec Grigor Dimitrov. Ce samedi, les deux hommes se sont affrontés en demi-finale du tournoi d’Acapulco. Sans surprise, le Majorquin l’a emporté en deux sets (6-3, 6-2). Dans des propos rapportés par Punto de Break , Rafael Nadal a analysé sa victoire avant de rendre hommage à son ami Grigor Dimitrov.

«J’ai gagné face à l’un des meilleurs joueurs du monde»