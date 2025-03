OM : «Dangereux», Roberto de Zerbi écarté ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse italienne, Sergio Conceiçao n'est pas certain de pouvoir terminer la saison au Milan AC. Déjà fragilisé, le technicien portugais pourrait laisser sa place vacante et certaines sources évoquent un possible intérêt pour Roberto de Zerbi, sous contrat avec l'OM. Une piste qui ne fait pas totalement l'unanimité en Italie.

La tête de Sergio Conceiçao pourrait tomber dans les prochains jours. L’AC Milan reste sur une série de trois défaites en championnat, et nul doute qu’une nouvelle contre-performance face à Lecce ce samedi aura des conséquences sur l’avenir du technicien portugais, arrivé fin décembre 2024.

De Zerbi cité en Italie

Les premiers noms commencent à circuler en ce qui concerne son remplacement. Le profil de Roberto de Zerbi plairait en interne selon la presse italienne. Sa saison réussie à l’OM y est certainement pour quelque chose. Mais si le technicien arrive à diffuser sa méthode à Marseille, la tâche pourrait être nettement plus difficile à Milan.

Un danger au Milan AC ?

« Pourquoi pas De Zerbi ? C’est un entraîneur idéal pour les équipes qui n’ont pas de joueurs de profondeur, mais je le considère comme dangereux lorsqu’il s’agit de diriger des joueurs avec une grande personnalité » a déclaré Fabio Ravezzani, directeur de Télé Lombardia, sur TMW Radio.