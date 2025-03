Mercato : Une offre «ridicule» de l’OM annoncée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui prêté par Lorient à Angers, Bamba Dieng avait été recruté par l'OM au sortir de sa formation à la fameuse Institut Diambars. Le club marseillais avait décidé de le recruter en 2021 pour un montant de 400 000€. Mais comme indiqué par son agent, les discussions avec Pablo Longoria n'ont pas été faciles dans ce dossier.

En 2021, l’OM recrutait un jeune espoir de l’Institut Diambars, installé au Sénégal, un certain Bamba Dieng, aujourd’hui sous contrat avec Lorient. Lors d’un podcast créé par La Provence, son ancien agent Seydou Bocar Seck est revenu sur ce deal et sur ses négociations avec Pablo Longoria.

« Les premières offres que j’avais reçues étaient ridicules »

« Avec tout le respect, les premières offres que j’avais reçues étaient ridicules. On avait discuté en juin et c’est en octobre que Longoria a repris le dossier en discutant franchement et en valorisant le joueur » a-t-il confié. Finalement, une solution viable pour les deux parties a été trouvée.

Longoria a su convaincre

« Après des mois de négociation, Pablo Longoria a repris le dossier en main et fait jouer sa créativité en proposant un salaire de base plus bas que la norme mais compensé par différents bonus pour, finalement, se retrouver dans une situation financière en phase avec les autres joueurs du vestiaire » a confié l’agent.