Tennis

Tennis : La grande annonce de Rafael Nadal sur son avenir !

Publié le 26 février 2020 à 13h35 par T.M.

A 33 ans, Rafael Nadal se rapproche de la fin de sa carrière. Toutefois, l’Espagnol est prêt à faire certains sacrifices pour durer le plus longtemps possible.

Malgré les années qui passent, Rafael Nadal est toujours au sommet du tennis mondial. En 2019, l’Espagnol a d’ailleurs terminé l’année à la place de numéro 1 mondial. Un trône désormais occupé par Novak Djokovic. La bataille s’annonce donc rude entre les deux stars pour cette place tant désirée. Toutefois, Nadal n’en fait pas vraiment une priorité, préférant voir à long terme pour sa carrière sur les courts.

« Je veux prolonger au maximum ma carrière professionnelle »