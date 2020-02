Tennis

Tennis : L’annonce du clan Djokovic sur le record de Roger Federer !

Publié le 21 février 2020 à 14h35 par T.M.

Actuellement, Roger Federer détient le record de victoires en Grand Chelem (20). Un record qu’il pourrait bientôt partager avec Novak Djokovic à en croire le père du Serbe.

Ce jeudi, Roger Federer a annoncé qu’il ne pourra pas être présent pour Roland-Garros suite à une opération du genou. Le Suisse restera donc bloqué à 20 titres en Grand Chelem. De quoi donner l’occasion à Rafael Nadal de revenir à égalité, lui qui est actuellement à 19 sacres, ou à Novak Djokovic de se rapprocher un peu plus, alors qu’il a remporté son 17ème tournoi du Grand Chelem à l’Open d’Australie. Et visiblement, dans le clan du Serbe, on est confiant concernant ce record de Federer. Selon le père de Djokovic, le numéro 1 mondial sera revenu à égalité en fin de saison.

« Cette année, il sera à égalité avec Federer »