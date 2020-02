Tennis

Tennis : Federer de retour à Roland-Garros en 2021 ? La réponse de Guy Forget !

Publié le 20 février 2020 à 21h35 par La rédaction

Opéré du genou droit, Roger Federer a annoncé qu’il déclarait forfait pour Roland-Garros. Interrogé sur ce forfait, Guy Forget n’exclut pas une participation du Suisse en 2021.

« Mon genou droit m’a embêté depuis un moment. J’espérais que cela passerait, mais après des examens et une discussion avec mon équipe, j’ai décidé d’avoir une arthroscopie en Suisse hier ». Par ces mots, Roger Federer a annoncé son absence pour plusieurs mois et par la même occasion, son forfait pour Roland-Garros en mai prochain. La question se pose alors, reverra-t-on Roger Federer à la Porte d’Auteuil ? La question a le mérite d’être posée d’autant plus que le Suisse âgé de 38 ans n’est pas certain de rempiler pour une nouvelle saison. Mais pour le directeur du tournoi Guy Forget, la possibilité de voir Roger Federer disputer Roland-Garros l’année prochaine existe

« Si l’envie est encore là, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas jouer à 40 ans »