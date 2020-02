Tennis

Tennis : Roger Federer annonce son forfait pour Roland-Garros !

Publié le 20 février 2020 à 12h35 par T.M.

Mauvais nouvelle pour les fans français de Roger Federer, le Suisse ne sera pas à Roland-Garros cette saison. Opéré du genou, le numéro 3 mondial doit renoncer à plusieurs tournois.

Après avoir fait l’impasse sur Roland-Garros ces dernières saisons, Roger Federer a fait son retour Porte d’Auteuil en 2019. Et le numéro 3 mondial avait bien l’intention de revenir dans la capitale cette saison. Déjà vainqueur de Roland-Garros à une reprise, Federer pourrait soulever une deuxième fois le trophée, mais cela ne sera pas pour cette année. En effet, ce jeudi, le Suisse a annoncé une grande nouvelle. Opéré du genou, il doit prendre du repos et faire ainsi une croix sur certains tournois.

« Mon genou droit m’a embêté depuis un moment »