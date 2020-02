Tennis

Tennis : Roger Federer revient sur sa rencontre particulière face à Rafael Nadal

Publié le 15 février 2020 à 15h35 par La rédaction

Roger Federer et Rafael Nadal se sont affrontés il y a une semaine dans le cadre d’un match d’exhibition en Afrique du Sud, la terre natale de la mère du Suisse. Federer est revenu sur l’émotion suscitée par ce déplacement.

Au crépuscule de sa carrière, Roger Federer semble se livrer bien plus facilement aux médias qu'auparavant. À 38 ans, le Suisse est toujours numéro 3 mondial, mais pourrait descendre au classement puisqu'il a souhaité alléger son calendrier cette saison et ne devrait pas participer aux Masters de Madrid et Rome. Alors qu'il devrait donc arriver à Roland-Garros sans préparation, Federer s'est dernièrement frotté au roi de la terre battue, Rafael Nadal, lors d'un match d'exhibition en Afrique du Sud. Un moment particulier pour Federer puisqu’il s’agit du pays natal de sa mère, Lynette. Le Suisse s’est notamment confié sur l’émotion vécue ce jour-là dans le colonnes du Schweizer Illustrierte .

« C’était avant tout un moment extrêmement important de ma vie »