Tennis

Tennis : La grosse prédiction de Medvedev sur Federer, Djokovic et Nadal !

Publié le 12 février 2020 à 15h35 par La rédaction

Pour le tennisman russe Daniil Medvedev, le « Big 3 » pourrait remporter l’intégralité des titres majeurs de l’année 2020.

Composé de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, le « Big 3 » a considérablement marqué l’histoire du tennis contemporain. À eux 3, ils ont raflé 18 des 21 derniers titres en Grand Chelem. Et la belle histoire devrait bien continuer à en croire Daniil Medvedev comme il l’a expliqué à travers un entretien accordé à Marca .

« Je ne serai pas surpris s’ils remportent tout en 2020 »