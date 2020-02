Tennis

Tennis : Thiem affiche son souhait de retrouver Nadal à Roland Garros !

Publié le 11 février 2020 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 11 février 2020 à 18h52

Alors qu’il a réalisé un excellent Open d’Australie et qu’il est venu à bout de Rafael Nadal en quart de finale, Dominic Thiem a affiché son souhait de rencontrer à nouveau l’Espagnol lors du prochain Grand Chelem.

Dominic Thiem ne devait pas s’imaginer aussi bien commencer l’année 2020. Pour le premier Grand Chelem de l’année en Australie, l’Autrichien a bien failli faire tomber en finale l’actuel numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Et il a également brillamment éliminé Rafael Nadal en quart de finale. Souvent peu présomptueux, Dominic Thiem a affiché un souhait pour le moins ambitieux : recroiser Nadal cette année mais sur la surface favorite du Majorquin, la terre battue. Et cela pourrait avoir lieu lors du prochain Grand Chelem, à Roland Garros.

« J’espère avoir au moins une chance de plus contre lui à Roland-Garros »