Tennis

Tennis : Nadal évoque une similitude avec Thiem !

Publié le 10 février 2020 à 21h35 par La rédaction

Rafael Nadal s’est incliné 3 sets à 1 face à Dominic Thiem en quart de finale de l’Open d’Australie. L’Espagnol est revenu sur les atouts de Thiem et trouve même quelques similitudes avec lui.

Rafael Nadal s’est incliné face à Roger Federer vendredi dernier dans le Cape Town Stadium, devant près de 52 000 spectateurs. Malgré le fait que cette rencontre était amicale, les deux légendes ont offert un grand spectacle au public. L’objectif était de recueillir des fonds pour soutenir l'association du Suisse. L’Espagnol a joué à un très bon niveau quelques jours seulement après sa défaite en quart de finale de l’Open d’Australie. Le numéro 2 mondial n’a pas réussi à battre un Dominic Thiem tout simplement monstrueux. Rafa est revenu sur le match de l’Autrichien.

Le jeu est « assez similaire »