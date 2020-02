Tennis

Tennis : Cette grande annonce sur la suite de la carrière de Dominic Thiem

Publié le 5 février 2020 à 18h35 par La rédaction

Ancien entraîneur de Dominic Thiem, Gunter Bresnik a estimé que l’Autrichien devrait être numéro 1 mondial dans les années à venir.

Dominic Thiem est le seul à avoir vraiment mis en danger les membres du « Big 3 » en ce début d’année. Après avoir battu Rafael Nadal à l’Open d’Australie, l’Autrichien était tout proche de faire tomber le nouveau numéro 1 mondial, Novak Djokovic en finale de du Grand Chelem australien. Et Thiem (26 ans) pourrait même prochaiement dépasser Roger Federer au classement ATP puisque seulement 85 points les séparent. Compte tenu de l’âge des membres du « Big 3 », la montée en puissance de Dominic Thiem pourrait bien coïncider avec la fin d'un règne sans partage des 3 phénomènes. Pour Gunter Bresnik, l’ancien entraîneur du numéro 4 mondial, ce dernier est le plus susceptible de devenir le prochain numéro 1 mondial.

« À long terme, il sera numéro 1 mondial »