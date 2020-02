Tennis

Tennis - Open d'Australie : Djokovic est totalement séduit par Thiem !

Publié le 1 février 2020 à 19h35 par La rédaction

Alors que Novak Djokovic et Dominic Thiem s’affronteront ce dimanche lors de la finale de l’Open d’Australie, le Serbe s’est emballé vis-à-vis des performances de son prochain adversaire.

L’an dernier, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont raflé l’intégralité des titres du Grand Chelem. Mais pour certains observateurs, l’année 2020 devrait marquer la fin de l’hégémonie du « Big 3 » sur le tennis mondial. Si cela venait à arriver, cela pourrait être dès ce dimanche puisque Novak Djokovic affrontera Dominic Thiem en finale de l’Open d’Australie. Et Thiem est un des représentants de la nouvelle génération appelée à dominer le tennis dans les prochaines années…

« C’est clairement l’un des meilleurs joueurs au monde et il mérite d’être là »