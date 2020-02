Tennis

Tennis : Roger Federer à l’origine d’un déclic pour Dominic Thiem ?

Publié le 1 février 2020 à 11h35 par A.M. mis à jour le 1 février 2020 à 11h39

Avant d’affronter Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Dominic Thiem reconnaît que sa victoire à Indian Wells contre Roger Federer a été un déclic.

Dimanche, Dominic Thiem va connaître sa première finale de Grand Chelem en dehors de Roland-Garros. En effet, après un magnifique tournoi à Melbourne, l’Autrichien défiera Novak Djokovic pour tenter décrocher son premier titre en Grand Chelem. Tombeur de Rafael Nadal au terme d’un énorme combat en quart de finale, Dominic Thiem a ensuite dominé Alexander Zverev en trois sets. Et avant la finale de l’Open d’Australie, l’Autrichien dévoile la clé de sa progression.

«Ma victoire sur Federer m’a permis de gagner en confiance»