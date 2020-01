Tennis

Tennis : Le constat de Dominic Thiem après sa victoire face à Rafael Nadal

Publié le 29 janvier 2020 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur de Rafael Nadal ce mercredi, Dominic Thiem est revenu sur l’avènement de la nouvelle génération aux dépens du « Big 3 ».

Pour beaucoup d’observateurs, l’année 2020 marquera l’éclosion de la nouvelle génération au détriment des membres du « Big 3 », à savoir Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Si l'Espagnol vient d'être éliminé de l'Open d'Australie, la nouvelle génération et le « Big 3 » seront obligatoirement représentés en finale si l'on regarde les affiches des demi-finales. Dominic Thiem, qui affrontera Alexander Zverev en demi-finale ce vendredi, est revenu sur cette passe d’armes. Pour lui, le déclic viendra lorsqu’un jeune remportera un Grand Chelem.

« Pour réellement franchir une barrière, un jeune joueur doit gagner un Grand Chelem »