Tennis

Tennis : Gaël Monfils évoque le choc face à sa bête noire !

Publié le 25 janvier 2020 à 18h35 par A.M.

En huitième de finale de l’Open d’Australie, Gaël Monfils sera opposé à Dominic Thiem, qu’il n’a jamais battu en cinq confrontations. Le Français s’attend donc à un sacré combat.

Auteur d’un début de tournoi très convaincant, Gaël Monfils a dominé Ernests Gulbis (7-6, 6-4, 6-3) afin de se hisser en huitième de finale de l’Open d’Australie. Dernier français en lice, le 10e joueur mondial sera opposé à Dominic Thiem tombeur de Taylor Fritz en quatre sets (6-2, 6-4, 6-7, 6-4). Un match qui s’annonce compliqué pour Gaël Monfils qui n’a jamais battu l’Autrichien en cinq confrontations.

«Il me pose énormément de problèmes»