Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Gaël Monfils sur sa blessure !

Publié le 21 janvier 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Australie, Gaël Monfils hausse le ton sur sa blessure en jouant aux jeux vidéos.

Pour son premier tour à l’Open d’Australie, Gaël Monfils n’a pas tremblé ce mardi. Le Tricolore s’est facilement qualifié grâce à sa victoire en trois sets contre Lu Yen-hsun (6-1, 6-4, 6-2). Mais avant de fouler les courts de Melbourne, le Tricolore dévoilait un œdème osseux à la main droite après avoir joué aux jeux vidéos. Et le 10e mondial pousse un coup de gueule à ce sujet, le tout via des propos relayés par L'Équipe .

« Ça va quoi ! Il y a des choses beaucoup plus importantes »