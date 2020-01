Tennis

Tennis : Gaël Monfils savoure ses débuts à l’Open d’Australie !

Publié le 21 janvier 2020 à 17h35 par A.M.

Facile vainqueur de Lu Yen-Hsun pour son entrée en lice à l’Open d’Australie, Gaël Monfils se montre satisfait de ce premier match.

Une entrée en matière tranquille pour Gaël Monfils. Opposé au revenant Lu Yen-Hsun qui n’avait pas joué depuis deux ans, le Français s’est assez facilement imposé en trois sets (6-1, 6-4, 6-2). Satisfait de son niveau global pour débuter le premier Grand Chelem de la saison, le Français regrette toutefois d’avoir été un peu passif par moment. Un souci qu’il devra corriger avant d’affronter Ivo Karlovic au second tour dans une rencontre qui s’annonce plus accrochée.

«J'ai vu des bonnes choses et je vais essayer de monter en puissance»