Tennis

Tennis - Open d’Australie : Tsonga apporte des précisions sur son abandon...

Publié le 21 janvier 2020 à 13h35 par B.C.

Contraint à l’abandon ce mardi face à Alexei Popyrin, Jo-Wilfried Tsonga est revenu sur les violentes douleurs dans le bas du dos qui l’ont poussé à abandonner.

Après avoir bien démarré sa confrontation face à Alexei Popyrin en remportant le premier set au tie-break, Jo-Wilfried Tsonga a craqué au premier tour de l’Open d’Australie. Dominé par son adversaire, le Français a abandonné au troisième set en raison de vives douleurs au dos (6-7, 6-2, 6-1, ab.). Une grande déception pour Jo-Wilfried Tsonga, qui a apporté des précisions sur sa blessure dans des propos relayés par L’Équipe .

« Les médecins m'ont dit que c'était quelque chose contre quoi, on ne peut rien faire »