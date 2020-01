Tennis

Tennis : Des craintes pour l’Open d’Australie ? La réponse de Tsonga

Publié le 19 janvier 2020 à 10h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur les gênes occasionnées par les graves incendies en Australie, Jo-Wilfried Tsonga admet que tout se passe bien avant le début de l’Australian Open.

Cette nouvelle édition de l’Open d’Australie est déjà au centre de la polémique. Lors des qualifications cette semaine, plusieurs joueurs et joueuses ont été incommodés par les fumées des graves incidents. La ville de Melbourne n'est pas épargnée par ces nuages, mais plusieurs rencontres du premier tour, dans la nuit de dimanche à lundi, auront bien lieu. Interviewé par Le Parisien , Jo-Wilfried Tsonga, opposé à Alexei Popyrin mardi, lâche un indice de taille concernant le Grand Chelem australien.

« Il n’y a aucun problème »