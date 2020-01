Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic… Le constat de Federer sur son record en Grand Chelem !

Publié le 16 janvier 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Détenteur du record de victoire en Grand Chelem, Roger Federer explique que Novak Djokovic et Rafael Nadal le dépasseront.

Un Roland-Garros, huit Wimbledon, six Open d’Australie, cinq US Open… Avec ses 20 succès en Grand Chelem, Roger Federer détient toujours le record de succès dans les tournois majeurs du circuit ATP. Le Suisse pourrait toutefois être détrôné par Rafael Nadal (19) ou Novak Djokovic (16). C’est en tout cas ce que déclare le n°3 mondial dans des déclarations relayées par We Love Tennis , à quelques jours de son entrée en lice à Melbourne.

« Rafa et Novak gagneront plus »