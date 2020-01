Tennis

Tennis : Djokovic s’enflamme après son sacre à l’ATP Cup

Publié le 12 janvier 2020 à 22h35 par A.D.

Opposée à l’Espagne de Rafael Nadal, la Serbie a remporté la finale de l’ATP Cup. Novak Djokovic s’est totalement enflammé pour ce sacre.

Novak Djokovic est aux anges. Ce dimanche, la Serbie et l’Espagne se sont disputé la finale de l’ATP Cup. En ouverture de ce grand rendez-vous, Roberto Bautista Agut s’est imposé face à Dusan Lajovic (7-5, 6-1). Dans la foulée, Novak Djokovic a écarté le numéro un mondial Rafael Nadal (6-2, 7-6), avant de venir à bout de la paire espagnole, composée de Pablo Carreno-Busta et de Feliciano Lopez, aux côtés de Viktor Troicki. Alors que la Serbie a remporté l’ATP Cup, Novak Djokovic a fait passer un message très fort.

«C’est l’un des plus beaux moments de ma carrière»