Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Nadal après sa défaite face à Djokovic

Publié le 12 janvier 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 12 janvier 2020 à 15h28

Battu en deux set par Novak Djokovic ce dimanche (6-2, 7-6), Rafael Nadal s'en est pris aux supporters serbes, trop bruyants à son goût.

C'était une des rencontres les plus alléchantes de l'ATP Cup. Pour le compte de la finale entre l'Espagne et la Serbie, Novak Djokovic a dominé Rafael Nadal (6-2, 7-6) et ainsi permis à la Serbie d'égaliser à un partout. Durant le rencontre Rafael Nadal s'est régulièrement plaint à l'arbitre principal du bruit fait par les nombreux supporters serbes. Et cela a particulièrement agacé le numéro 1 mondial.

« Certains fans pensent que c'est du football »