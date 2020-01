Tennis

Tennis : Djokovic fait passer un message fort à ses supporters !

Publié le 10 janvier 2020 à 18h35 par A.D.

Ce vendredi matin, Novak Djokovic a eu de grosses difficultés contre Denis Shapovalov. Après sa victoire contre le Canadien, l’ogre serbe a tenu à remercier ses supporters.

Novak Djokovic doit beaucoup à ses supporters. Ce vendredi matin, l’ogre serbe a dû jouer son meilleur tennis pour venir à bout de Denis Shapovalov en quarts de finale de l’ATP Cup (4-6, 6-1, 7-6). Dans des propos rapportés par Tennis Actu , Novak Djokovic a révélé que le soutien des fans serbes dans le public lui avait été d’une grande aide.

«Le public a clairement joué un rôle majeur aujourd’hui»