Tennis

Tennis : Goffin dévoile les clés de sa victoire contre Rafael Nadal

Publié le 10 janvier 2020 à 16h35 par A.D.

Opposé à Rafael Nadal en quarts de finale de l’ATP Cup ce vendredi matin, David Goffin est parvenu à l’emporter. Le Belge a expliqué comment il avait su renverser le numéro un mondial.

La stratégie de David Goffin a payé. Ce vendredi matin, le Belge affrontait Rafael Nadal en quarts de finale de l’ATP Cup. Auteur d’un grand match, David Goffin s’est imposé en deux sets (6-4, 7-6). Une victoire qui a permis à la Belgique d’égaliser à 1-1, après le succès de Roberto Bautista Agut face à Kimmer Coppejans (6-1, 6-4). Dans des propos rapportés par Flow Sports , David Goffin a dévoilé le plan qu’il a mis en place pour battre Rafael Nadal.

«J’ai dû rester proche de ma ligne et continuer à avancer»