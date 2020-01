Tennis

Tennis : Djokovic complétement sous le charme de l'ATP Cup !

Publié le 8 janvier 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors qu'il s'était exprimé sur la nécessité de fusionner l'ATP Cup et la Coupe Davis avant son entrée dans la compétition, Novak Djokovic semble maintenant totalement sous le charme de l'ATP Cup.

Novak Djokovic est aux anges. Après avoir emmené la Serbie en tête du groupe A, Novak Djokovic n'a pas caché sa joie quant à la perspective de jouer le quart de finale de l'ATP Cup, une compétition qu'il avait pourtant critiqué. Mais le numéro 2 mondial semble avoir totalement changé d'avis et pourrait préférer cette compétition à la Coupe Davis et son nouveau format, étrangement similaire.

« Cette expérience peut s'apparenter à une Coupe du Monde. C'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti»