Tennis

Tennis : Benoit Paire s’enflamme après sa victoire à l’ATP Cup

Publié le 4 janvier 2020 à 14h35 par A.D.

Benoit Paire a ouvert le bal avec Nicolas Jarry lors de la confrontation entre la France et le Chili à l’ATP Cup. Le natif d’Avignon a fait passer un message fort après sa victoire.

Benoit Paire est aux anges. Opposé à Nicolas Jarry lors du premier match face au Chili à l’ATP Cup, le Français s’est imposé en trois sets (6-7, 6-3, 6-3). Mené d’une manche, Benoit Paire a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur. Dans des propos rapportés par L’Equipe , le natif d’Avignon a évoqué sa force de caractère lors de la rencontre.

«Je suis très content de mon attitude»