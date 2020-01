Tennis

Tennis : Nadal en rajoute une couche sur le record de Federer

Publié le 3 janvier 2020 à 18h35 par A.D.

Rafael Nadal n’est plus qu’à une longueur de retard du record de Roger Federer. Le numéro un mondial a expliqué une nouvelle fois qu’il n’était pas obsédé par l’idée de le dépasser.

Rafael Nadal ne se met aucune pression vis-à-vis de Roger Federer. Alors qu’il a soulevé 20 trophées en Grand Chelem, le maitre à jouer suisse devance Rafael Nadal d’une unité. Lors d’un entretien accordé à IB3 , le numéro un mondial s’est une nouvelle fois livré sur le record de Roger Federer.

«L’ambition est bonne tant qu’elle reste saine»