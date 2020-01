Tennis

Tennis : Nadal pousse un coup de gueule sur l'ATP Cup !

Publié le 2 janvier 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que l'ATP Cup, un tournoi international par équipe, va commencer, Rafael Nadal a exprimé son mécontentement sur le timing de cette compétition.

L'ATP Cup, à laquelle participent Rafael Nadal et Novak Djokovic, fait parler d'elle. La faute à un calendrier serré et à l'existence de la Coupe Davis. Ces compétitions ont en commun qu'elles se disputent par équipes nationales. Elle sont également très proches chronologiquement avec six semaines d'intervalle. Et pour de nombreux protagonistes du tennis dont Rafael Nadal, il serait nécessaire de supprimer une des compétitions ou du moins opérer un changement de calendrier, comme il l'a déclaré en conférence de presse.

« Le tennis mérite un seul championnat du monde »