Tennis

Tennis : Rafael Nadal se livre sur les JO 2024 à Paris !

Publié le 27 décembre 2019 à 12h35 par La rédaction

Rafael Nadal ne pense pas qu'il sera présent au Jeux Olympiques de Paris en 2024, mais il avertit : la logique n'est pas toujours respectée.

Actuellement numéro 1 mondial, Rafael Nadal est désormais âgé de 33 ans. S'il reste à un très bon état de forme, la retraite se rapproche inéluctablement pour l'Espagnol. Pour les Jeux Olympiques de 2024 qui se tiendront à Paris, Rafael Nadal aura 38 ans soit l'âge de Roger Federer aujourd'hui. Et il ne pense pas être de la partie pour ces JO...

« La logique me ferait dire que je n'y serai pas »